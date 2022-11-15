Директор Дома дружбы народов Коми прокомментировал свою победу в премии “Гордость нации”

Стало известно, что директор Дома дружбы народов Республики Коми Григорий Хатанзейский одержал победу в премии “Гордость нации”. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” пообщался с победителем. Церемония награждения лауреатов III Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России “Гордость нации - 2022” прошла в Москве 2 ноября. Диплом победителя вручал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Победа досталась Григорию Хатанзейскому в номинации “Лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества”. Заявку на соискание премии подали 950 человек.

“Приятно, что получилось победить среди стольких участников. На самом деле, я понимаю, что здесь должна быть не только радость, но и определенного рода ответственность, так как в дальнейшем я и Дом дружбы народов должны не сбавлять свои темпы, оставаться на том же уровне, а то и выше, показывая положительный пример для наших коллег из других регионов”, – заявил Григорий Хатанзейский.