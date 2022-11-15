В Коми специалистам более 400 профессий готовы платить больше 140 тысяч рублей в месяц

Специалисты hh.ru назвали профессии, за которые работодатели в Коми готовы платить больше 140 тысяч рублей.

Средняя зарплата в Коми – 56 тысяч рублей, при этом в регионе рекрутеры предлагают на 2% больше денег, чем в других регионах. В ноябре 2022 года жителям Коми доступно более 400 вакансий с зарплатой от 140 тысяч рублей. К примеру, сейчас в Коми ищут бурильщика капитального ремонта скважин пятого разряда. Такому специалисту готовы платить до 201 тысячи рублей в месяц. Главнй механик вполне может получать 150 тысяч рублей, а водитель — 180 тысяч рублей. А главный технолог может рассчитывать на зарплату до 200 тысяч рублей.