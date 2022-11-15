В Коми за выходные поймали 30 пьяных водителей

Только за выходные в Коми выявили 30 водителей, которые либо были пьяны, либо отказались от медицинского освидетельствования. Больше всего любителей пьяной езды обнаружилось в Сыктывкаре и Сосногорске.

В МВД также напомнили, что бороться с пьяными водителями могут не только рейды ГИБДД, но и очевидцы. Если вы знаете, что кто-то сел за руль пьяным, сообщите все, что вы знаете, по номерам 28-22-00 или 02, или ближайшему наряду ДПС.