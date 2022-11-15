В Эжве из-за антисанитарии на время закрыли закусочную

В Эжвинском районе приостановили работу закусочной "Стамбул", сообщает Управление Роспотребнадзора по Коми.

Заведение, которое находится на Космонавтов, 4, временно закрыли на 60 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Все началось с трух случаев острой кишечной инфекции, которую получили посетители закусочной в начале ноября 2022 года. Специалисты управления занялись расследованием этих случаев и выяснили, что в закусочной нарушали множество правил и технологий: пищу неправильно хранили, оборудование плохо обрабатывали, даже уборка проводилась кое-как, также в закусочной не обнаружили моечного оборудования, канализации и централизованного водоснабжения.