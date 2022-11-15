Близнецам нужно быть настороже, Стрельцам – расхламить квартиру: гороскоп на 15 ноября

Овен Овен способен неожиданно узнать что-то новое и интересное для себя, причем эта информация может оказаться как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». День склоняет его к тому, чтобы быть в центре общения и уметь не только говорить самому, но и внимательно слушать. Звезды гороскопа советуют ему действовать по формуле: «Чаще пользуйся ушами, чем языком». Последовав этому совету, Овен может стать обладателем чьих-то секретов, планов, идей или просто получить хорошую пищу для размышлений.

Телец

Телец будет склонен говорить то, что думает, прямо в лицо! И ему будет что сказать, ведь день наделяет его способностью замечать даже самые мелкие недостатки. С одной стороны, прямолинейность способна помочь Тельцу решить какие-то проблемы, однако она же может и спровоцировать новые. Чтобы избежать конфликтов, звезды гороскопа советуют Тельцу свести общение к минимуму, переключившись на разгребание рабочих завалов, приготовление еды, уборку, шоппинг и другие повседневные дела.

Близнецы

Близнецам не следует расслабляться: от их внимательности, предусмотрительности и недоверчивости может зависеть многое. Что бы Близнецы ни делали, им следует действать так, как если бы это было подписание важного договора, в котором нужно проверить каждую букву и найти возможный подвох. Если никакого подвоха нет — отлично. Гораздо хуже, если Близнецы не заметят опасную западню. Такая уж особенность — Близнецам необходимо быть настороже, иначе их беспечностью кто-то тут же воспользуется в своих интересах.

Рак

Раку следует быть осторожным: он может оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. Не исключены также разбирательства, тяжбы или другие спорные вопросы, в которые Рак рискует оказаться втянутым. В первую очередь недоразумения могут быть связаны с деньгами и имуществом Рака, однако возможны и рабочие конфликты, и другие противостояния с окружающими. Чтобы день не прошел на точке кипения, Раку следует быть дипломатом, старательно обходя острые углы. А любые иски и разбирательства отложить до лучших времен.

Лев

Лев будет строг, но справедлив, — по крайней мере, так ему будет казаться. Он будет решительно браться за дела, и отсутствие энтузиазма у других способен приравнять к саботажу. Что же касается окружающих, то им будет нелегко смириться с командирским настроем Льва. Звезды гороскопа предупреждают Льва о том, что если он действительно хочет добиться результата, ему стоит выбрать более гибкий подход. Лучше всего для управления окружающими подойдет усовершенствованный метод кнута и пряника: «Упрекай наедине, а хвали публично».

Дева

У Девы есть шанс почувствовать гармонию с собой и с миром! День наделяет ее равновесием мыслей и чувств, благодаря чему Дева будет отлично ладить с окружающими. В разговоре она настроена больше слушать, чем говорить, тонко чувствуя собеседника. Именно поэтому звезды гороскопа советуют Деве поговорить с кем-нибудь по душам, чтобы прояснить спорные вопросы, попросить прощения или признаться в любви. Искренность Девы способна творить чудеса, она — ее волшебный ключ к людским сердцам и душам.

Весы

Гороскоп дает Весам шанс резко изменить свое мнение о чем-то или о ком-то. Возможно, виной тому будет новая информация, а может быть — логические размышления самих Весов. Или же какие-то события, развивавшиеся прежде в одном направлении, вдруг кардинально изменят свой вектор. Так или иначе, Весам стоит приготовиться к тому, что убеждения порой способны меняться, и даже самые незыблемые вещи вдруг могут обернуться совершенно неожиданной стороной.

Скорпион

Скорпион будет педантичным и внимательным, как никогда! От его пристального взгляда ничто не укроется. Гороскоп обещает Скорпиону отличные возможности в работе, требующей полной сосредоточенности, к примеру, в бухгалтерском деле, в учебе или в науке. А вот с окружающими ему завтра нелегко найти общий язык — Скорпион будет настолько погружен в свои мысли, что вынырнуть на поверхность для светского разговора ему будет нелегко.

Стрелец

Звезды гороскопа советуют Стрельцу избавиться от чего-то старого и надоевшего, чтобы, согласно учению фен-шуй, освободить в своей жизни место для нового. Для этого Стрельцу стоит заняться уборкой и безжалостным выкидыванием на помойку ненужных вещей. Освободив свои шкафы от залежей мусора, Стрелец почувствует облегчение. Впрочем, таким же образом Стрелец может освободиться и от чего-нибудь еще — к примеру, от груза вины, угаснувших чувств или неосуществимых планов.

Козерог

В отношениях с людьми многое может раздражать Козерога, выливаясь в споры и борьбу амбиций. Не исключено, что в каком-то вопросе Козерог захочет докопаться до истины — в этом случае своими бесконечными разбирательствами он способен кого угодно вывести из себя! Звезды гороскопа советуют ему сосредоточиться на делах, в которых Козерог все решает сам, таких как наука, учеба или собственный бизнес. В них он будет излучать уверенность в себе и способен достичь неплохих результатов.

Водолей

Водолею не стоит принимать ответственные решения и делать серьезные шаги — есть вероятность ошибиться. Возможно, у него мало информации в каком-то вопросе или же эта информация неверна. Кроме того, в делах Водолей не обладает достаточной решимостью — он может колебаться по любому поводу, не зная, как поступить. Так что Водолею надо не действовать, а лишь планировать будущие действия. И собирать недостающие сведения — со временем это ему пригодится.

Рыбы