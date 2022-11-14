В Ухте продолжают искать уничтожившего памятную доску герою ЛНР "Мотороле"

6 октября неизвестный уничтожил мемориальную доску Мотороле в Ухте. Ее быстро восстановили, а вандала до сих пор разыскивают следователи.

Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Коми 14 ноября, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение мемориального объекта, увековечивающего память погибшего при защите Отечества или его интересов". У следствия есть сразу два подозреваемых: