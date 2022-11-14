В Ухте продолжают искать уничтожившего памятную доску герою ЛНР "Мотороле"

6 октября неизвестный уничтожил мемориальную доску Мотороле в Ухте. Ее быстро восстановили, а вандала до сих пор разыскивают следователи.
Как сообщила пресс-служба СУ СКР по Коми 14 ноября, возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение мемориального объекта, увековечивающего память погибшего при защите Отечества или его интересов". У следствия есть сразу два подозреваемых:
- худощавый молодой человек среднего роста, до 30 лет. Был одет в черную кофту с капюшоном, камуфляжный костюм, черные кроссовки;
- мужчина в возрасте около 30 лет с русыми короткими волосами, среднего телосложения, рост 175-180 см. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы с заводскими потертостями, темно-синие кроссовки "Адидас" с белой подошвой и тремя полосками по бокам.