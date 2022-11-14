В Коми спасатели помогли сотрудникам скорой помощи

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС помог медикам скорой помощи транспортировать пациента, сообщает "Комиинформ".
11 ноября в скорую поступил вызов: мужчина 1959 года рождания из поселка Ветлосян сломал ногу на третьем этаже в своей квартире. Медики прибыла на место и поняли, что самостоятельно не смогут госпитализировать пациента: его вес составлял 140 килограммов.
В 20:40 к пациенту прибыли три спасателя: они транспортировали пострадавшего на носилках. Операция по госпитализации мужчины завершилась в 21:20.