В Коми спасатели помогли сотрудникам скорой помощи

Ухтинский аварийно-спасательный отряд "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС помог медикам скорой помощи транспортировать пациента, сообщает "Комиинформ".

11 ноября в скорую поступил вызов: мужчина 1959 года рождания из поселка Ветлосян сломал ногу на третьем этаже в своей квартире. Медики прибыла на место и поняли, что самостоятельно не смогут госпитализировать пациента: его вес составлял 140 килограммов.