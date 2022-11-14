Труженики тыла в Коми будут получать повышенные выплаты ко Дню Победы

Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева утвердила изменения в постановление "О социальной поддержке в виде республиканской денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Изначально труженики тыла получали всего по одной тысяче рублей, но в 2020 году сумма составила пять тысяч рублей, а в 2021 – три тысячи рублей.