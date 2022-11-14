Труженики тыла в Коми будут получать повышенные выплаты ко Дню Победы

Первый заместитель председателя правительства Коми Эльмира Ахмеева утвердила изменения в постановление "О социальной поддержке в виде республиканской денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".
Изначально труженики тыла получали всего по одной тысяче рублей, но в 2020 году сумма составила пять тысяч рублей, а в 2021 – три тысячи рублей.
В этом году в правительстве решили утвердить категории тех, кто будет получать выплаты, а также утвердить определенную сумму.
На выплату могут рассчитывать:
- труженики тыла (то есть лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР);
- лица, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 статьи 2 федерального закона "О ветеранах" (речь идет об участниках ВОВ и лицах, работавших на объектах противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов в пределах тыловых границ действующих фронтов);
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто;
- вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовы умерших инвалидов и участников ВОВ;
- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- ветераны ВОВ из числа лиц, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 федерального закона "О ветеранах" (речь идет о лицах, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и знаком "Житель осажденного Севастополя").
Тем, кто относится к первому и второму пунктам, в 2023-2024 годах выплатят по пять тысяч рублей, а с 2025 года начнут платить по семь тысяч рублей.
Те, кто относится к остальным категориям, с 2023 года будут выплачивать по три тысячи рублей.