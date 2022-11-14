В Коми поступила вакцина от пневмококка

В Коми поступило порядка 10 тысяч доз вакцины от пневмококка для взрослого населения, сообщает Минздрав.

Вакцину уже распределили по медицинским организациям. Все желающие могут обратиться к терапевту по месту жительства для прохождения вакцинации. Также 210 доз поставлены в учреждения социального обеспечения.

Как подчеркнула главный внештатный эпидемиолог Минздрава Коми Нина Овчинникова, вакцина от пневмококка работает до пяти лет. Так что сделав прививку, человек может обезопасить себя от ряда опасных заболеваний на длительный срок.

Пневмококки — микробы, в норме населяющие верхние дыхательные пути человека, способны приводить к многообразным заболеваниям в случае ослабления защитных сил организма. Самое частое проявление пневмококковой инфекции — это пневмонии.