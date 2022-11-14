Площадь построенного жилья в Коми за 10 месяцев выросла более чем на 20%

За 10 месяцев в Коми площадь построенного жилья выросла на 22,4%, сообщает Комистат.

Всего с начала 2022 года по октябрь в эксплуатацию ввели 2172 квартиры. В жилых домах, которые местные жители строили самостоятельно – 1063. Общая жилая площадь, которая появилась в регионе за 10 месяцев, составила 170,8 тысячи квардратных метров. Это на 22,4% больше, чем за аналогичный период 2021 года.