Свора бездомных собак напала на ребенка в поселке под Ухтой

В поселке Водный безпризорные собаки дважды напали на одного и того же ребенка. Мама девочки рассказала об этом в одном из местных пабликов и вместо сочувствия и поддержки получила шквал осуждения.
Первое нападение произошло в начале ноября прямо на детской площадке. Девочка играла, а на нее, со слов ее матери, бросилась собака с желтой биркой на ухе. Собака, как сообщают местные, обитает на теплотрассе и ее побаиваются даже взрослые.
Второй случай произошел несколько позже, но обошлось без крови – псы просто вырвальи из рук ребенка сумку со сменной обувью. Однако это не вызвало у местных жителей сочувствия, даже больше – мать ребенка обвинили в разжигании ненависти к животным, якобы сменку подбросили поближе к животным, чтобы сделать постановочное фото и заставить мэрию отловить собак. Еще кто-то даже предполодил, что девочка сама провоцировала псов – дразнила их, размехивая этой самой сумкой.
Женщина обратилась в полицию с требованием принять меры.