Свора бездомных собак напала на ребенка в поселке под Ухтой

В поселке Водный безпризорные собаки дважды напали на одного и того же ребенка. Мама девочки рассказала об этом в одном из местных пабликов и вместо сочувствия и поддержки получила шквал осуждения.

Первое нападение произошло в начале ноября прямо на детской площадке. Девочка играла, а на нее, со слов ее матери, бросилась собака с желтой биркой на ухе. Собака, как сообщают местные, обитает на теплотрассе и ее побаиваются даже взрослые.