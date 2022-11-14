Сбер подарит бонусы СберСпасибо за взнос в индивидуальный пенсионный план

К Зелёному дню Сбер делает выгодное предложение клиентам, которые откроют или пополнят индивидуальный пенсионный план (ИПП) по договору негосударственного пенсионного обеспечения от СберНПФ[1]. Внести взносы и получить за это бонусы СберСпасибо можно с 11 ноября по 11 декабря 2022 года.

ИПП для клиентов СберПремьер. За первый взнос от 600 тыс. рублей при оформлении нового договора ИПП — 15 000 бонусов.