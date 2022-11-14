Сбер подарит бонусы СберСпасибо за взнос в индивидуальный пенсионный план

К Зелёному дню Сбер делает выгодное предложение клиентам, которые откроют или пополнят индивидуальный пенсионный план (ИПП) по договору негосударственного пенсионного обеспечения от СберНПФ[1]. Внести взносы и получить за это бонусы СберСпасибо можно с 11 ноября по 11 декабря 2022 года.
ИПП для клиентов СберПремьер. За первый взнос от 600 тыс. рублей при оформлении нового договора ИПП — 15 000 бонусов.
ИПП в СберБанк Онлайн. За первый взнос от 15 тыс. рублей при оформлении нового договора ИПП — 10% от суммы бонусами (но не более 5 000 бонусов СберСпасибо)
«Юбилейный взнос» при пополнении действующих договоров ИПП. В этом году Сбербанку исполняется 181 год, поэтому для клиентов, сделавших повторные взносы в определенном размере, наградой станут 10% бонусов СберСпасибо. Так 1 810 рублей = 181 бонус, 18 100 рублей = 1 810 бонусов или 181 000 рублей = 18 100 бонусов. Можно сделать несколько «юбилейных взносов», но максимально возможное количество бонусов - 18 100 СберСпасибо[2].
ИПП позволяет самостоятельно накопить на негосударственную пенсию, подробнее — на сайте СберНПФ.
Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учётной записи — Сбер ID — гарантирует безопасность платежей.
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