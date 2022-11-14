Сбер запустил новый индивидуальный пенсионный план

СберНПФ предлагает клиентам новый индивидуальный пенсионный план (ИПП) «Золотая пора». Он помогает россиянам получить прибавку к пенсии, чтобы сохранить привычный уровень жизни, когда они выйдут на заслуженный отдых.
В ИПП «Золотая пора» увеличен минимальный размер взносов, а это позволяет накопить больше. Также в новом ИПП клиент сам определяет, сколько лет он хочет получать негосударственную пенсию из своих накоплений (минимум — 5 лет).
Первоначальный минимальный взнос по условиям ИПП — от 10 тыс. рублей, последующие — от 3 тыс. рублей. График уплаты пенсионных взносов клиент выбирает сам. Если он пропустит текущий взнос, условия пенсионного договора не изменятся.
Клиент может расторгнуть пенсионный договор ИПП. Если индивидуальный пенсионный план действовал больше 10 лет, то клиент получит пенсионные взносы, отраженные на его счете, и 100% накопленного инвестиционного дохода, от 5 до 10 лет — пенсионные взносы, отраженные на его счете, и 80% инвестдохода[1].
Негосударственная пенсия назначается при достижении 55 лет у женщин и 60 у мужчин. Подробнее об ИПП — на сайте СберНПФ