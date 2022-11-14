Сбер запустил новый индивидуальный пенсионный план

СберНПФ предлагает клиентам новый индивидуальный пенсионный план (ИПП) «Золотая пора». Он помогает россиянам получить прибавку к пенсии, чтобы сохранить привычный уровень жизни, когда они выйдут на заслуженный отдых.

В ИПП «Золотая пора» увеличен минимальный размер взносов, а это позволяет накопить больше. Также в новом ИПП клиент сам определяет, сколько лет он хочет получать негосударственную пенсию из своих накоплений (минимум — 5 лет).