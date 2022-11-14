Тест: правильно ли вы ставите ударение в словах?

Часто можно услышать в устной речи разные расстановки ударения даже в самых простых словах. “Про Город Сыктывкар” предлагает 10 вопросов для тех, кто хочет проверить свои знания по русскому языку. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!



