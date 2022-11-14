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Тест: правильно ли вы ставите ударение в словах?

Тест: правильно ли вы ставите ударение в словах?фото из архива "Pro Город Сыктывкар"

Часто можно услышать в устной речи разные расстановки ударения даже в самых простых словах. “Про Город Сыктывкар” предлагает 10 вопросов для тех, кто хочет проверить свои знания по русскому языку. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!

 

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