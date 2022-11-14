Часто можно услышать в устной речи разные расстановки ударения даже в самых простых словах. “Про Город Сыктывкар” предлагает 10 вопросов для тех, кто хочет проверить свои знания по русскому языку. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!
Тест: правильно ли вы ставите ударение в словах?
- 15:05 14 ноября
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фото из архива "Pro Город Сыктывкар"
Часто можно услышать в устной речи разные расстановки ударения даже в самых простых словах. “Про Город Сыктывкар” предлагает 10 вопросов для тех, кто хочет проверить свои знания по русскому языку. Важно – чтобы тест отображался, отключите блокировщик рекламы!
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