Эксперт объяснил, как обманывают покупателей на кассе с электронными чеками

Многие сети супермаркетов начали отказываться от использования бумажных чеков. Людям на кассе предлагают переходить на электронные чеки, чтобы защитить природу. Однако зачастую люди становятся жертвами обмана из-за такого решения. Как защитить себя, агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.

Главное, о чем стоит помнить – вас не имеют права оставить без чека. Либо вам выдадут его в бумажном виде, либо в электронном. Для того, чтобы не стать жерствой обмана продавца, важно проверять и те, и другие чеки. Это нужно для того, чтобы проверить, не пробили ли вам, к примеру, лишнюю единицу товара или не выбили чек на более дорогой товар в той же категории.