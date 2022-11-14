Эксперт объяснил, как обманывают покупателей на кассе с электронными чеками

Многие сети супермаркетов начали отказываться от использования бумажных чеков. Людям на кассе предлагают переходить на электронные чеки, чтобы защитить природу. Однако зачастую люди становятся жертвами обмана из-за такого решения. Как защитить себя, агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.
Главное, о чем стоит помнить – вас не имеют права оставить без чека. Либо вам выдадут его в бумажном виде, либо в электронном. Для того, чтобы не стать жерствой обмана продавца, важно проверять и те, и другие чеки. Это нужно для того, чтобы проверить, не пробили ли вам, к примеру, лишнюю единицу товара или не выбили чек на более дорогой товар в той же категории.
К сожалению, покупателей регулярно пытаются обсчитать, поэтому важно проверять чеки прямо на кассе. В случае, если вас обманули, вы сможете доказать свою правоту, основываясь на записях с камер видеонаблюдения или свидетельских показаниях.
В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале. Если цена проданного товара отличается от цены в зале — налицо обман потребителя. Несоответствие обычно объясняют тем, что мол сотрудники не успели сменить ценник. Но покупателя не должны волновать эти детали – сумма, указанная на ценнике в торговом зале для него по закону – окончательная цена.