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Эксперт объяснил, как обманывают покупателей на кассе с электронными чеками

Эксперт объяснил, как обманывают покупателей на кассе с электронными чекамиИз архива "Про Город Сыктывкар"

Многие сети супермаркетов начали отказываться от использования бумажных чеков. Людям на кассе предлагают переходить на электронные чеки, чтобы защитить природу. Однако зачастую люди становятся жертвами обмана из-за такого решения. Как защитить себя, агентству "Прайм" рассказал доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Щербаков.

Главное, о чем стоит помнить – вас не имеют права оставить без чека. Либо вам выдадут его в бумажном виде, либо в электронном. Для того, чтобы не стать жерствой обмана продавца, важно проверять и те, и другие чеки. Это нужно для того, чтобы проверить, не пробили ли вам, к примеру, лишнюю единицу товара или не выбили чек на более дорогой товар в той же категории.

К сожалению, покупателей регулярно пытаются обсчитать, поэтому важно проверять чеки прямо на кассе. В случае, если вас обманули, вы сможете доказать свою правоту, основываясь на записях с камер видеонаблюдения или свидетельских показаниях.

В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале. Если цена проданного товара отличается от цены в зале — налицо обман потребителя. Несоответствие обычно объясняют тем, что мол сотрудники не успели сменить ценник. Но покупателя не должны волновать эти детали – сумма, указанная на ценнике в торговом зале для него по закону – окончательная цена.

   

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