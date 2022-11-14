"Меня избивали толпой": сыктывкарцы рассказали о травле в школе и как это повлияло на них

Травля в школе частое явление среди подростков. По мнению психологов, причина такого поведения — желание самоутвердиться. Журналист портала “Про Город” пообщался с сыктывкарцами, которые подвергались реальному буллингу, и узнал как это повлияло на их жизнь, а также выяснил у психолога, что делать, если человек подвергается травле.

Для многих травля в школе становится переломным моментом в их жизни. Кто-то опускает руки под натиском оскорблений, а кто-то наоборот, становится сильнее. Такими, по их словам, как раз и стали три сыктывкарца, которые поделились своими историями травли в школе.

Сыктывкарский блогер Даниил Морохин, 20 лет

“Меня булилли из-за моего лишнего веса. Отпор я давал, пытался себя защитить, но я никогда не перегибал палку, был очень сдержанным. Так уж меня воспитали. Преподавателям было все равно на травлю, да и жаловаться не хотелось, не “круто” же. Шутки про мои размеры, конечно же, раньше меня задевали, но сейчас мне на это все равно”, — отметил Даниил.

Родители блогера поддерживали его.