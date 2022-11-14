"Меня избивали толпой": сыктывкарцы рассказали о травле в школе и как это повлияло на них

Травля в школе частое явление среди подростков. По мнению психологов, причина такого поведения — желание самоутвердиться. Журналист портала “Про Город” пообщался с сыктывкарцами, которые подвергались реальному буллингу, и узнал как это повлияло на их жизнь, а также выяснил у психолога, что делать, если человек подвергается травле.
Для многих травля в школе становится переломным моментом в их жизни. Кто-то опускает руки под натиском оскорблений, а кто-то наоборот, становится сильнее. Такими, по их словам, как раз и стали три сыктывкарца, которые поделились своими историями травли в школе.
Сыктывкарский блогер Даниил Морохин, 20 лет
“Меня булилли из-за моего лишнего веса. Отпор я давал, пытался себя защитить, но я никогда не перегибал палку, был очень сдержанным. Так уж меня воспитали. Преподавателям было все равно на травлю, да и жаловаться не хотелось, не “круто” же. Шутки про мои размеры, конечно же, раньше меня задевали, но сейчас мне на это все равно”, — отметил Даниил.
Родители блогера поддерживали его.
“Родителям я рассказывал, просил у них совет. Я с ними очень много разговаривал на этот счет. Они мне говорили, как лучше себя вести, объясняли, что это временно и это просто испытание, которое надо пройти”, — поделился юноша.
По словам Даниила, прекратить травлю в школе удалось:
“У меня была физкультура, я бегал, а мои обидчики прогуливали уроки в спортзале. Они смеялись надо мной, пока я занимался на уроке. Мне это надоело и я подошел к самому главному в этой компании и сказал "Есть, что сказать? Ты на словах крутой только, давай за школой встретимся и поговорим". Он согласился. Но потом испугался и просил помириться, чтобы не драться, я рассказал про это всем в школе и его образ "плохиша" упал, а меня особо больше не трогали”, — рассказал сыктывкарец.
Один раз обидчики даже пытались подставить Даниила.
“Ребята украли из магазина пару энергетиков, но я не знал об этом. Они позвали меня погулять, привели в магазин и сказали, что это я их украл. Потом получилось доказать невиновность, но все же было неприятно”, — прокомментировал горожанин.
Еще одна сыктывкарка анонимно рассказала свою историю травли в школе. Сейчас ей 37 лет и она до сих помнит, то что с ней происходило.
“Меня булилли из-за моего цвета волос. Они огненно-рыжие. И я из-за этого очень сильно выделялась из общей массы. Девочки в школе в основном были русые и блондинки. А когда ты один такой выделяешься из толпы, то людей это почему-то раздражало, в частности детей. Одноклассники еще более менее относились, а другие дети, в том числе старшеклассники — очень негативно”, — рассказала женщина.
Такое отношение очень задевало сыктывкарку.
“Меня это очень задевало, потому что я не понимала, за что меня травят. Да, у меня рыжий цвет волос. Ну это разве какая-то проблема? Вплоть до седьмого класса, пока я училась в этой школе, я приходила домой в слезах. Учителя просто говорили мне “Не обращай внимания”, — поделилась горожанка.
Мама горожанки пыталась поддерживать свою дочь, давала советы, как лучше себя вести, но это не всегда помогало.
“Мама мне всегда советовала обратить эту ситуацию в шутку, но я этого делать не умела. Поэтому я все это воспринимала в штыки. Отпор я не могла дать. Я физически была очень слабой. А меня обижали в основном мальчишки. Они меня толкали, пинали, с лестницы выталкивали. Девчонки стояли, наблюдали, а кто-то открыто травил. Но в основном это были пассивные наблюдатели, которые это поддерживали”, — прокомментировала сыктывкарка.
“Было такое, что меня не пускали домой, окружали мальчики, обзывали меня по всякому. Девочки тоже так делали. Мальчишки пинали, избивали, били мячом. Буллинг был очень жесткий”, — заключила женщина.
Как отметила женщина, все это помогло закалить ее характер и стать сильнее.
“Это очень сильно повлияло на мой характер: я стала языкастой. То есть физический отпор я дать не могла, но язык у меня стал острый. Отпор я научилась давать именно словами. Я стала жесткой, не прогибалась ни под кого, не подстраивалась ни под чьи интересы”, — рассказала женщина.
Буллинг прекратился только после перехода в другую школу.
“В седьмом классе мне учителя предложили поступить в Гимназию искусств. Я восприняла это, как шанс свалить из этой школы, свалить от этих неадекватных детей. У меня получилось туда поступить. В гимназии уже стало все хорошо, там был нормальный коллектив, с некоторыми из них я до сих пор общаюсь”, — вспоминает горожанка.
Сыктывкарский блогер, 22 года
“Меня буллили в школе из-за моей гиперактивности. В детстве я хотел со всеми общаться, дружить и иногда делал это очень настойчиво. Но моя тяга к общению сыграла со мной злую шутку, потому что не все поняли мое упорство положительно. В детстве ты плохо понимаешь, что такая настойчивость может кому-то не нравиться”, — поделился мужчина.
По словам горожанина, буллинг его никак не задевал.
“Меня это не задевало. Я никак не реагировал на буллинг. Я все это воспринимал, как юмор. Я не знаю, есть ли смысл давать отпор, когда тебя посылают на три буквы. Или же просто начинают говорить о тебе за спиной. Что в таком случае делать? Пускать слухи — это бред, посылать на три буквы — это опускаться до уровня “дурака”. Я не давал отпор. Сейчас все они либо сидят, либо умерли. Время расставило все точки над i”, — прокомментировал блогер.
Вопрос о травле сыктывкарец никогда не обсуждал со своими родителями.
“Я никогда не говорил своим родителям о буллинге. Я не хотел посвящать их в эту ситуацию. Я всегда говорил, что все ок. Хотя меня провоцировали на драку, на споры”, — отметил горожанин.
Иногда спровоцировать на спор его все же удавалось.
“Если палку перегибали, я мог среагировать, но в младших классах. Чаще всего это заканчивалось профилактическими беседами в школе”, — рассказал блогер.
Как рассказал мужчина, травля в школе закончилась примерно в 7-8 классе.
“Вопрос решился вследствие взросления в классе 7-8. Ко мне начали совершенно по-другому относиться, плюс параллельно еще я был блогером, у меня уже был какой-то успех. В Интернете, кстати, тоже буллили, но на это я не реагировал. В восьмом классе на меня начали активно обращать внимание девочки, одноклассники стали общаться. Но ребят, которые меня обижали раньше, я к себе уже не подпускал”.
По словам сыктывкарца, учителя в школе закрывали глаза на травлю.
“Преподаватели не обращали внимания. Когда происходил конфликт, они узнавали о нем тогда, когда я уже грубил в ответ на слова обидчика. В итоге меня и делали виноватым”, — вспоминает сыктывкарец.
По словам блогера, пару раз его пытались избить.
“У детей вообще нет рамок. Палку они часто перегибали. Был случай, когда меня пытались избить, но мне удалось избежать этого. Все это сделало меня очень сильным морально. И очень хорошо, что это все произошло в школе. Потому что ты уже там начинаешь разбираться в людях. Я в детстве получил необходимый багаж опыта”, — заключил блогер.
Что толкает детей на буллинг?
Сыктывкарский психолог Христина Кипрушева рассказала, как стоит вести себя в подобных ситуациях.
“Чаще всего это некое желание самоутвердиться, обрести авторитет в среде сверстников, а также выплеснуть излишки гнева, таящиеся внутри ребенка. Дети, которые применяют насилие, сталкивались с этим насилием и в своей жизни. Как говорится, каждый агрессор в прошлом жертва. И жертвами они становятся чаще всего в домашних условиях, то есть они проходят через физическое или психологическое насилие дома. Но бывают и случаи, когда ребенок имеет врожденные особенности, склоняющие его к агрессивному поведению”.
Как нужно реагировать родителю, если его ребенок подвергается травле в школе?
“Поговорить с ребенком, или выслушать его, если он рассказывает о ситуации сам. Важно, чтобы ребенок увидел в родителе безопасность и спокойствие, а не тревогу или повышенную ярость к обидчику, или самому ребенку. Очень важно поддержать ребенка, показать, что вы на его стороне, вы его понимаете и разделяете его боль”.
“Если вы применяете насилие к ребенку, физическое или психологическое — прекратите это делать. Помните, сегодня вы бьете или подавляете ребенка, а завтра это будут делать другие люди: будущий супруг, начальник, окружающие, потому что у человека формируется “синдром жертвы”.
“Оценить степень тяжести буллинга. Это может быть общий агрессивный фон в учебной группе и буллят там половину обучающихся — это легкая степень буллинга. Здесь ребенку можно просто игнорировать обидчиков, и не выдавать им никаких реакций: слезы, обида, злость, и так далее. В этом случае родителям следует поговорить с классным руководителем, обсудить этот вопрос в родительском коллективе и поработать со школьным психологом в виде групповых программ для всего класса. Если же это тяжелый буллинг, где насилие применяется конкретно к одному ребенку или это применение физического насилия, родителю необходимо поднять этот вопрос с классным руководителем, администрацией учебного заведения, а также с родителями обидчиков. При этом обязательно отвести ребенка к психологу”.
Кто чаще всего становится жертвой буллинга?
“Жертвы насилия в школьной среде — это чаще всего жертвы насилия также и в домашней среде. И необязательно это физическое насилие. Психологическое подавление, критика, обесценивание, уничижение, пристыжение также заставляют ребенка закрыться в ощущении собственной беспомощности”.
Почему жертвы буллинга не могут дать отпор обидчику?
“Не могут дать отпор из-за глубокого чувства вины: “именно такого отношения я к себе и достоин, я ничтожество”, из-за страха и ощущения собственной слабости, бессилия.Также довольно часто жертвами буллинга становятся дети, чем-то отличающиеся от сверстников: рост, вес, внешность, происхождение, мышление. Такие дети могли не подвергаться домашнему насилию, однако повышенное негативное внимание они также будут ощущать на себе”.
Как не нужно вести себя родителю, чей ребенок подвергся буллингу?
“Обычно у родителей две негативные реакции. Тревожная реакция: родитель слишком бурно реагирует на буллинг легкой степени, где в целом ребенку необходимо просто вести игнорирующий стиль поведения, и через время обидчики потеряют к нему интерес. Обесценивающая реакция: здесь родитель обесценивает переживания ребенка и оставляет его в одиночестве без ощущения поддержки и безопасности, которые сейчас так ему необходимы”.
Как говорить с руководством школы, которое будет отрицать факт издевательств?
“При ситуациях буллинга необходимо держать тесную связь со школьным психологом, который должен оценить ситуацию и предоставить факт совершения насилия в учебной группе администрации школы и руководству. В этом случае руководство не имеет права оставлять эту проблемную ситуацию без решения. Если же школа игнорирует издевательства над ребенком, следует обратиться в вышестоящие инстанции”.
Как быть родителям ребенка, который сам проявляет агрессию по отношению к другим?
“Следует обратить внимание на то, применяете ли вы к своему ребенку психологическое или физическое насилие. И если это присутствует, вам следует убрать насилие из ваших отношений с ребенком. Важно научить ребенка справляться со злостью и гневом. У агрессора много подавленного гнева внутри и ему в любом случае нужно выплескивать эти эмоции. Важно научить ребенка делать это позитивным образом: через активный образ жизни, спорт и так далее. Также важно отвести ребенка на работу с психологом”.
Как вести себя человеку, который стал свидетелем буллинга?
“Есть так называемый “синдром свидетеля”. Другие дети, которые просто наблюдают за буллингом, тоже страдают. И психологическая помощь нужна всему классу в этом случае. Если же это ситуация, где прохожий видит, как дети бьют другого ребенка, безусловно, ему следует запечатлеть факт насилия на телефон, отвести ребенка в школу и обратиться к администрации учебного заведения”.
Часто ли к вам приходят с проблемой буллинга?
“Достаточно часто ко мне на консультации приходят бывшие жертвы буллинга, а ныне взрослые женщины и мужчины, которые до сих пор ощущают боль и тяжелые эмоции. К сожалению, со временем эта боль не утихает и с ней необходимо работать в психологической терапии”.
Нынешние дети стали относится друг к другу терпимее, чем школьники, которые были 5-10 лет назад?
“В целом, нынешнее поколение детей и подростков более толерантно к отличиям друг друга. Все меньше становится случаев буллинга из-за внешности, мышления человека или его финансового достатка. Однако это сильно зависит от того, насколько это благополучный или неблагополучный район, школа, и так далее”.