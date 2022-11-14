Выяснилось, сколько жительниц Коми получили выплаты за первенца за 2022 год

Сейчас эта выплата равна прожиточному минимуму для детей – 17 061 рубль. Право на эту меру поддержки имеют те семьи, в которых доход на каждого члена семьи не более 36 852 рублей – это два прожиточных минимума.

В Минтруда Коми также отметили, что с начала 2022 года на выплаты за первенца из федерального бюджета потратили 721 миллион рублей. Семьи получают эту выплату сначала до момента, когда ребенку исполнится год. Затем необходимо обратиться за продлением этой меры поддержки, чтобы получать выплату вплоть до трехлетия первенца.