В коми лесу потерялся вахтовик

Спасатели "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС в выходные разыскивали пропавшего вахтовика, сообщает "Комиинформ".
11 ноября мужчина 1981 года рождения позвонил в службу спасения и сообщил, что потерялся. С его слов он был в каком-то поселке и ушел оттуда по грунтовой дороге в Лозым. Также мужчина рассказал, что живет в Усть-Куломе и совершенно не знает, куда идти дальше. Пояснить, где он зашел в лес, мучжина не смог.
На поиски вахтовика ночью выехали спасатели, они вместе с полицейскими осмотрели территорию, но мужчину не нашли. К счастью, на следующий день пропавший обнаружился на лесозаготовительной делянке, на которой он и работает.