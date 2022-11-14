В коми лесу потерялся вахтовик

Спасатели "Спас-Коми" Комитета ГО и ЧС в выходные разыскивали пропавшего вахтовика, сообщает "Комиинформ".

11 ноября мужчина 1981 года рождения позвонил в службу спасения и сообщил, что потерялся. С его слов он был в каком-то поселке и ушел оттуда по грунтовой дороге в Лозым. Также мужчина рассказал, что живет в Усть-Куломе и совершенно не знает, куда идти дальше. Пояснить, где он зашел в лес, мучжина не смог.