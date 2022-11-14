В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей

Рекордные выдачи потребительских кредитов фиксирует Сбер в Зеленый день. За первый день акции 11 ноября банком принято 418 тыс. заявок на потребительский кредит – это новый рекорд за всю историю акции. А выдачи составили по миллиарду рублей в час.

Оформить потребительский кредит на выгодных условиях можно ещё сегодня. 12 ноября – последний день акции, когда процентная ставка на первый месяц кредитования составляет рекордно низкие 4% годовых.