Беременные женщины из труднодоступных мест Коми могут получать компенсацию проезда

В Коми согласно нацпроекту "демография" предусмотрена компенсация проезда в медучреждение для беременных женщин, которые живут в труднодоступных местах. Раньше к таким местам относилось всего пять районов Коми, но теперь список расширили, сообщает Минтруда региона.

Теперь жительницы 18 районов Коми могут получить компенсацию проезда в следующие медучреждения: Коми республиканский перинатальный центр, Кардиологический диспансер, Ухтинский межтерриториальный родильный дом, Городскую поликлинику Ухты и Воркутинский родильный дом.