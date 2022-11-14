В Сыктывкаре получил российский паспорт подросток, который вел дневник в бомбоубежище

В Сыктывкаре прошло торжественное вручение паспортов гражданам России, которые приехали из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Паспорт получил и мальчик из ЛНР, который стал известен тем, что 20 дней вел дневник, находясь в бомбоубещище. Подробности рассказали в МВД по Коми.
Всего в УМВД России по городу Сыктывкару вручили 11 паспортов. Новые граждане России произнесли слова присяги, поклялись соблюдать Конституцию и законы страны. В числе тех, кто получил российский паспорт, стал подросток Павел, который приехал в Коми из ЛНР вместе с мамой.
Мальчик получил известность в СМИ после того, как рассказал о своем дневнике. 20 дней, находясь в бомбоубежище местной школы, он вел записи, в которых рассказывал о нехватке продуктов, отсуствии света и обстрелах.
"День пятый. 28 февраля 2022 года. Мы первый раз бежали в бункер. Было страшно и интересно. Бежали с самого утра. Снаряды летели над городом, но куда-то вдаль. К ночи мы были уже дома", – так 14-летний ребенок описывал первый день в бомбоубежище.