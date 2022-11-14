В Коми за неделю сотрудники Росгвардии изъяли 15 единиц охотничьего оружия

Всего за 7 дней специалисты, которые занимаются лицензионной-разрешительной работой, выявили 12 нарушений оборота оружия, изъяли 15 охотничьих ружей и составили один административный протокол за некачественную охрану.

В управлении сообщили, что большая часть нарушений связана с тем, что люди не продлевают разрешения на использование оружия вовремя. Чтобы точно не опоздать с лицензией, документы на продление нужно подавать не меньше чем за месяц до истечения сроков.