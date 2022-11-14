На трассе в Коми грузовик столкнулся с микроавтобусом

На трассе Чебоксары – Сыктывкар произошло ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В ГИБДД по Коми рассказали подробности.
Все произошло 13 ноября в 10:10. 32-летний водитель МАЗа попытался проезать мост через реку Ожин на красный сигнал светофора и врезался в микроавтобус Volkswagen Multivan, который ехал навстречу на зеленый.
В аварии пострадали две пожилые пассажирки микроавтобуса. 63-летняя женщина получила автотравму, закрытые перелом шестого ребра слева, подкожную гематому в области лба, ушиб грудной клетки и под вопросом – черепно-мозговую травму.
65-летняя пассажирка микроавтобуса получила ушибленную рану брови, автотравму и черепно-мозговую травму под вопросом.