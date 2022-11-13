Чиновникам из Коми пришлось сделать контейнерные площадки

Как стало известно, количество мусорных площадок в Жешарте не соответствовало количеству отходов. Более того, также отсутствовали площадки для крупногабаритных отходов. Из-за этого в поселке начали появляться несанкционированные свалки.

Пресс-служба прокуратуры Коми сообщила, что после их вмешательства в Жешарте ликвидировали свалки и оборудовали контейнерные площадки.

Когда прокуратура ввела в администрацию представление, свалки начали ликвидировать, а в план расположения мусорных площадок внесли изменения. Но за месяц новых площадок для массивных отходов не появилось. Поэтому прокуратуре пришлось обратиться в суд, и уже после этого администрацию обязали устранить нарушения. Сейчас необходимые контейнерные площадки в Жешарте появились.