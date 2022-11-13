Ухтинец избежал наказания за убийство человека

Вуктыльский суд прекратил уголовное дело в отношении мужчины, который более 30 лет назад совершил убийство в Вуктыле.
В июле 1991 года мужчина 1940 года рождения не вернулся с работы. В ходе расследования уголовного дела, обстоятельства исчезновения мужчины установить не получилось. Производство по делу было также приостановлено, ввиду неустановления обвиняемого и отсутствия тела. Этим летом из забетонированной ямы на территории производственного предприятия следователи извлекли скелетированные останки потерпевшего с признаками насильственной смерти.
Обвиняемого нашли и он признался в содеянном. Его подельник скончался до начала суда. Виновный в преступлении мужчина попросил о прекращении уголовного дела вследствии истечения сроков давности. Прокурор против ходатайства не возражал.