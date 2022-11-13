В Коми жительницу другого региона осудят за сбыт наркотиков

В Сыктывкаре 35-летнюю женщину родом из Волгоградской области обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

В августе этого года женщина приехала в Коми для сбыта наркотиков в составе ОПГ. В конце августа она взяла крупную партию наркотиков, чтобы впоследствии их продать, но ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас женщине светит внушительный срок.