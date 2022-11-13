В Коми жительницу другого региона осудят за сбыт наркотиков

В Сыктывкаре 35-летнюю женщину родом из Волгоградской области обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.
В августе этого года женщина приехала в Коми для сбыта наркотиков в составе ОПГ. В конце августа она взяла крупную партию наркотиков, чтобы впоследствии их продать, но ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас женщине светит внушительный срок.
Она признала свою вину. Уголовное дело для рассмотрения передано в Сыктывкарский городской суд.