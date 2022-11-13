Опасные игры: в Сыктывкаре дети перебегают дорогу прямо перед автомобилями

Читатель “Про Города Сыктывкар” сообщил о том, что на оживленной дороге по Октябрьскому проспекту трое школьников по очереди перебегали проезжую часть.

Со слов очевидца он рад, что все хорошо обошлось, и предлагает тщательнее работать с детьми в учебных заведениях: