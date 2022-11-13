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Опасные игры: в Сыктывкаре дети перебегают дорогу прямо перед автомобилями

Опасные игры: в Сыктывкаре дети перебегают дорогу прямо перед автомобилямиКадр из видео очевидца для "Про Город Сыктывкар"

Читатель “Про Города Сыктывкар” сообщил о том, что на оживленной дороге по Октябрьскому проспекту трое школьников по очереди перебегали проезжую часть.

Со слов очевидца он рад, что все хорошо обошлось, и предлагает тщательнее работать с детьми в учебных заведениях:

“Похоже, в школах с родителями и их детьми нужно усилить воспитательные работы по правилам безопасности на дороге. Дети бегают прямо перед машинами, как мне показалось, на спор. Хорошо, что тут все обошлось”, – добавил очевидец.

Напомним, подобные случаи водители Сыктывкара уже встречали на улицах Маркова и Орджоникидзе. В первом случае ребенок угодил под движение машины, во втором – обошлось без происшествий.

Видео с инцидентом на Октябрьском проспекте смотрите в нашем телеграм-канале.

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