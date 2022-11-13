В Коми более 6 тысяч человек найдут работу

Это станет возможным благодаря диверсификации экономики в регионе. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Коми Евгений Пономаренко.

Сейчас в республике до 2026 года действует план по диверсификации экономики. В рамках планирования рассчитано создание 50 инвестиционных проектов, которые привлекут инвестиции в основной капитал, а их итоговый объем составит 150 миллиардов рублей. Если план будет реализован, в регионе получится трудоустроить около 6 тысяч человек.