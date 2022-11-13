Минобрнауки Коми требуются 42 миллиона рублей на создание новых “Точек роста”

В 2022 году Минобрнауки Коми создал 20 центров “Точек роста” в рамках программа “Современная школа”. В следующем году на создание подобных центров потребуется 42 миллиона рублей.

На представлении профильной госпрограммы в Госсовете Коми 10 ноября, исполняющая обязанности министра образования Наталья Якимова сообщила, что благодаря этой программе каждую школу оснастили оборудованием на 1, 7 миллионов рублей. В 2023 году в 12 районах Коми планирует создать еще 19 центров “Точка роста”. Также по программе в 2024 году предусмотрено создание 24 центра на сумму 53 миллиона рублей.