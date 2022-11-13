Рыбам судьба подкинет неприятный сюрприз, а Девы найдут равновесие: гороскоп на 13 ноября

День для Овна обещает быть наполнен эмоциями и душевным общением! Звезды гороскопа советуют ему посвятить как можно больше времени любимому человеку, друзьям и родным. Даже простое времяпрепровождение в кругу близких подарит Овну мощный заряд позитивной энергии. Если же между Овном и близким человеком назрел важный разговор, лучше всего, не откладывая, провести его именно в этот день. Телец способен демонстрировать огромную активность в делах, однако звезды гороскопа предостерегают его от поспешных поступков и решений. День склоняет Тельца к тому, чтобы сначала действовать, а потом уже размышлять, и это способно сказаться на делах не лучшим образом. Чтобы не наломать дров, Тельцу сегодня необходимо не подаваться эмоциональным порывам, обуздывать свое нетерпение и действовать по правилу: "Семь раз отрежь", то есть "отмерь"…

Сегодня Близнецы имеют шанс почувствовать себя на коне! День наделяет их такими качествами, как решительность, целеустремленность и проницательность, благодаря чему даже сложные дела будут даваться им легко. сегодня Близнецы способны разобраться в запутанной проблеме, найдя пути ее решения. Их планы будут отличаться четкостью, а действия эффективностью, причем это касается не только их собственных дел, но и проблем окружающих – Близнецы сегодня охотно проявят широту души и помогут тому, кто к ним обратится за помощью.

Сегодня день дарит Раку огромный, практически безграничный, потенциал! Главное для него – не упустить момент, чтобы воспользоваться всеми благоприятными возможностями. Звезды гороскопа призывают Рака не сидеть дома – ведь под лежачий камень вода не течет – а стараться быть в самом центре событий. Последовав этому совету, Рак способен многого добиться: день предоставит ему шанс изменить свою жизнь в лучшую сторону. Ну а если он этим шансом не воспользуется, его право. Как говорится, "не хочу" – вот причина, "не могу" – лишь предлог.

Сегодня звезды гороскопа склоняют Льва к тому, чтобы провести этот день в тишине – и внешней, и внутренней. Настало время отстраниться от происходящего, чтобы взглянуть на события со стороны. Чтобы настроиться на медитативную волну, Льву достаточно избегать активного общения, прислушиваясь к голосу подсознания. Неторопливые раздумья, расслабляющая ванна, ароматические свечи или даже просто ленивое лежание на диване помогут Льву заглянуть в себя, найдя ответы на волнующие его вопросы.

Сегодня – замечательный день, когда чувства Девы будут находиться в равновесии. Звезды гороскопа дарят ей гармонию с миром и с собой, и это почувствуют все, кто находится с ней рядом. Благодаря своим позитивным эмоциям, Деве будет несложно завоевать расположение людей и, если нужно, заручиться их поддержкой. Этот день идеален для новых знакомств, общения, романтики, путешествий, творчества. Проведите его рядом с теми, кто вам дорог, – вас ждет море радости, искренности и любви!

Сегодня – отличный день для того, чтобы Весы занялись своей карьерой или решением других амбициозных задач. День наделяет их такими чертами, как организованность, сила воли и способность двигаться к цели (особенно, если это достойная цель). Звезды гороскопа обещают, что, направив энергию в нужное русло, Весы сегодня сделают уверенный шаг вперед. Единственное "но": в любых делах им не стоит полагаться на окружающих – в плане ответственности и дисциплины им до Весов как до Луны далеко.

Сегодня у Скорпиона есть шанс убедиться в справедливости пословицы "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Есть большая вероятность того, что какие-то неблагоприятные, на первый взгляд, обстоятельства в итоге обернутся для Скорпиона удачей. Так что не стоит роптать на судьбу и делать поспешные выводы: сегодня вполне может оказаться так, что под видом не слишком позитивных событий судьба подбросит Скорпиону приятный сюрприз!

Сегодня Стрельца ожидает день огромных возможностей, причем эти возможности не зависят от возникающих на его пути преград. Напротив, Стрелец будет настроен по-боевому, так что препятствия и сложные задачи лишь разожгут его азарт. То же самое касается и соперников: сегодня они будут стимулировать Стрельца, выполняя для него роль красной тряпки перед носом быка. Так что не Стрельцу следует опасаться препятствий, напротив – именно они заставляют его бороться и побеждать!

Сегодня Козерогу в любой из сфер его жизни может поступить весьма заманчивое предложение, однако прежде чем на него соглашаться, звезды гороскопа советуют как следует подумать. Возможно, предложение действительно окажется выгодным, а может быть, в нем кроется подвох. Чтобы это выяснить, Козерогу следует собрать побольше информации и лишь потом принять решение. Если же Козерог поторопится с ответом, то рискует проиграть, ведь, как известно, не все то золото, что блестит.

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что к делам не стоит относиться слишком серьезно. Особенно это касается бытовых вопросов, рутины и мелочей. Страшно представить, какое напряжение может возникнуть, если стараться сделать все правильно, "от и до", досадуя о малейшей ошибке! Водолей же сегодня будет настроен так, что любая неправильность способна лишить его душевного равновесия. Впрочем, исправить это нетрудно: достаточно посмотреть на себя со стороны и не забывать о чувстве юмора.