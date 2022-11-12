Глава Минздрава поручил регионам создать запас лекарств минимум на четыре месяца

"По зарубежной продукции подчас логистические цепочки дают задержки, но мы не видим сегодня каких-то отказов или больших угроз", - цитирует министра РИА Новости .

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил российским регионам сформировать запас лекарств минимум на четыре месяца. Он отметил, что наблюдаются задержки с поставками импортных препаратов, однако отказов со стороны производителей зафиксировано не было.

Ранее, как пишет "Российская газета", замглавы Минздрава Сергей Глаголев сообщил, что за последние восемь месяцев ни одна зарубежная фармацевтическая компания не ушла с российского рынка. По его словам, с февраля по октябрь фиксировались единичные случаи сокращения поставок отдельными иностранными компаниями, однако их успешно удалось заменить отечественными и зарубежными препаратами.