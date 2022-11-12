Семье погибшего на спецоперации Александра Дубогрызова из Коми вручили орден Мужества

"Александр Николаевич - настоящий патриот своей Родины, настоящий воин. До последнего он оставался верен присяге, защищая граждан своей страны. Мы никогда не забудем имена прилузских Героев, отдавших свои жизни, во славу мирного существования. Память о защитниках Родины будет жить в наших сердцах вечно", — написала в сети глава Прилузского района Елена Нестерюк.

Александр Николаевич Николаевич родился в селе Обьячево в 1991 году, учился в Ваймесской школе. В 2009 году служил в подразделении антитеррора космических войск. В 2013 году стал автомехаником. В марте 2022 года отправился на службу по контракту и отправился в зону СВО, где в мае 2022-го попал под артобстрел и получил ранение в голову.