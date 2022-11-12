Житель Коми разозлился на свою жизнь и разбил три машины

В Сосногорске завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. В поисках металлолома он нашел два грузовика и ангар, в котором стоял и легковой автомобиль, а когда не смог их открыть, разозлился и разбил машины.

Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек решил, что и территория, и ангар бесхозные и никому не принадлежат, так как вход был свободный, охрана отсутствовала, а транспорт частично разукомплектован. Обвиняемый захотел посидеть в кабинах грузовиков, но так как не смог их открыть самостоятельно, разбил стекла камнями. Аналогичным образом он забрался и в салон легковушки. Сумма ущерба от повреждений машин составила более 9 700 рублей.