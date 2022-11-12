Житель Коми разозлился на свою жизнь и разбил три машины

В Сосногорске завершено расследование уголовных дел в отношении 19-летнего местного жителя. В поисках металлолома он нашел два грузовика и ангар, в котором стоял и легковой автомобиль, а когда не смог их открыть, разозлился и разбил машины.
Как выяснилось в ходе следствия, молодой человек решил, что и территория, и ангар бесхозные и никому не принадлежат, так как вход был свободный, охрана отсутствовала, а транспорт частично разукомплектован. Обвиняемый захотел посидеть в кабинах грузовиков, но так как не смог их открыть самостоятельно, разбил стекла камнями. Аналогичным образом он забрался и в салон легковушки. Сумма ущерба от повреждений машин составила более 9 700 рублей.
Спустя несколько дней обвиняемый вернулся на место и из злости на свою жизнь повредил металлическим прутом легковой автомобиль, а именно разбил фары, зеркала, помял ручки, двери, капот и багажник на сумму порядка 230 000 рублей. После местный житель собрал находящийся в помещении металлолом в мешок и покинул территорию базы.
В третий раз фигурант пришел на базу вместе с другом, чтобы забрать собранный металл. Приятель, согласившись помочь донести чужое имущество до пункта приема, не догадывался о преступных действиях обвиняемого. В результате 19-летний сосногорец похитил металл и продал его на сумму в размере 4,5 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Ранее не судимый фигурант признал свою вину и находится на подписке о невыезде. Как пояснил молодой человек, на преступления его толкнул гнев на свою жизнь и материальные трудности.