В Коми загорелся полигон производственных отходов

В Жешарте борются с пожаром на полигоне отходов ООО “ЖЛПК”. На месте обнаружены участки с открытым огнем и задымлением. В администрации Усть-Вымского района рассказали о принятых мерах.

Сейчас на полигоне организовано круглосуточное наблюдение пожарного расчета. Также произведена отсыпка песком. На полигон прибыл трактор К-700.