Онколог назвал каши, которые нельзя исключать из рациона

Состояние кишечника напрямую связано с крепким иммунитетом, подчеркнула врач-онколог и проктолог Елена Смирнова. Овсяная каша – одно из самых полезных блюд для кишечника. Онкологи отмечают, что блюдо защищает слизистую, обволакивая ее, стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины. Все это в итоге заставляет кишечник нормально работать, укрепляет иммунитет и положительно влияет на самочувствие человека.

Онколог, заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера (МООД) Николай Уразовский посоветовал для здоровья кишечника и защиты от злокачественных образований не исключать из рациона цельнозерновой хлеб и периодически готовить кашу на основе ячменя или гречихи.