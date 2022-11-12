Онколог назвал каши, которые нельзя исключать из рациона

Состояние кишечника напрямую связано с крепким иммунитетом, подчеркнула врач-онколог и проктолог Елена Смирнова.
Овсяная каша – одно из самых полезных блюд для кишечника. Онкологи отмечают, что блюдо защищает слизистую, обволакивая ее, стимулирует перистальтику кишечника, выводит токсины. Все это в итоге заставляет кишечник нормально работать, укрепляет иммунитет и положительно влияет на самочувствие человека.
Онколог, заместитель главного врача Московского областного онкологического диспансера (МООД) Николай Уразовский посоветовал для здоровья кишечника и защиты от злокачественных образований не исключать из рациона цельнозерновой хлеб и периодически готовить кашу на основе ячменя или гречихи.
Специалисты рекомендуют перед приготовлением обязательно замачивать крупы в воде. Такая мера поможет нейтрализовать вредные вещества, которые применяются при выращивании злаков (химические удобрения, пестициды). Кстати, большинство специалистов также сходятся во мнении, что все же нужно перед употреблением замачивать и орехи, пишет "РГ".