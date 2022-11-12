Не позднее 20 ноября: в Минобороны сделали важное заявление о частичной мобилизации

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко дал ответ, с какого момента начнут начислять выплаты мобилизованным, когда будут происходить выплаты и за какой период бойцы получат меньше.
Средства будут приходить на банковскую карту с десятого по двадцатое число каждого месяца за предыдущий месяц службы.
Так, согласно заявлению Минобороны, все, кто проходил службу с 1 по 31 октября, получат выплату с 10 по 20 ноября. Им перечислят как минимум 195 тысяч рублей. Если же боец прослужил меньше, например, 20 дней, то сумма будет меньше.