Не позднее 20 ноября: в Минобороны сделали важное заявление о частичной мобилизации

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко дал ответ, с какого момента начнут начислять выплаты мобилизованным, когда будут происходить выплаты и за какой период бойцы получат меньше.

Средства будут приходить на банковскую карту с десятого по двадцатое число каждого месяца за предыдущий месяц службы.