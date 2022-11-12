Львам — крутые повороты, а Водолеям — домашние трудности: гороскоп на 12 октября

ОВЕН Финансовые вопросы, расходы, выигрыши и прибыль смешаются в один поток. Будьте внимательны в бумагах, спорах и переговорах, чтобы не потерять авторитет.

ТЕЛЕЦ

Планы срываются, договоры меняются, сослуживцы, руководство, окружающие требуют больше, чем вами обещано. Поездки отложите. Вечером планы решатся быстро.

БЛИЗНЕЦЫ

Закрутитесь между важными персонами и делами детей, любимых. Следуйте зову души. За спиной перемены, обходите авантюристов во избежание краж.

РАК

Домашние хлопоты, деловые обязанности — и вы, как челнок между ними. Друзья преподнесут сюрпризы. Собирайтесь в путь.

ЛЕВ

В работе и отношениях с руководством крутые перемены. Спешите сделать главное. Удаётся привлечь родню и авторитетных персон к своим делам.

ДЕВА

Небольшая прибыль и значительные расходы в течение дня, если станете покупать все подряд. Вести издалека сулят выигрыш. Дороги удачны вечером.

ВЕСЫ

Не вступайте в споры с представителями власти и авторитетными людьми. Важные новости меняют планы в начале дня.

СКОРПИОН

Для решения всех вопросов задействуйте силы семьи. Любящие вас люди помогут во всем. Дороги неудачны утром.

СТРЕЛЕЦ

Работа идёт с переменным успехом, в коллективе кардинальные перемены. Служебные командировки. Стоит показаться врачу.

КОЗЕРОГ

Домашние и служебные обязанности. Успехи в поездках и творчестве. Дети и любимые преподнесут сюрпризы. Вечером успехи в генеральных планах.

ВОДОЛЕЙ

Дома трудности, внимание к технике, связи, электричеству. Со всех сторон навалятся новости. Выбирайте по ситуации.

РЫБЫ