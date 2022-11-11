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Житель Коми до смерти избил девушку и уехал в Москву

Житель Коми до смерти избил девушку и уехал в МосквуФото УФСИН по Коми

В Следственном отделе Ухты завершилось расследование убийства. Об этом рассказали в СУ СКР по Коми.

Как выяснилось в ходе следствия, в августе 2022 года на одной из дач фигурант и его 23-летняя возлюбленная сильно повздорили. В какой-то момент мужчина пустил в ход кулаки и избил девушку так сильно, что она скончалась на месте. В страхе перед суровым наказанием обвиняемый решил скрыться и уехал в Москву, но его это не спасло. Мужчину задержали в столице России через несколько дней.

Фигурант полностью признал свою вину. Следствие собрало доказательства и передало дело прокурору для последующего рассмотрения в суде.

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