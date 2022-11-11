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Утонут в счастье: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые ждет сумасшедший успех

Утонут в счастье: Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которые ждет сумасшедший успехrusradio.ru

Популярный российский астролог Тамара Глоба предрекла трем знакам зодиака приятные сюрпризы после 11 ноября. Представители трех зодиакальных созвездий обретут гармонию, благополучие, а также им крупно повезет, пишет www.topnews.ru.

Рак

Представители водного знака приблизятся к осуществлению давней заветной мечты. Ракам стоит приготовиться к неожиданностям, однако звездный эксперт уверяет, что сюрпризы будут только приятными. Благоприятный период позволит Ракам добиться успехов на работе. 

Дева

Представители знака после 11 ноября должны расслабиться и замедлиться. Девам стоит отдохнуть от бесконечной гонки и уделить время себе, только тогда они увидят свой дальнейший путь к цели. Тамара Глоба советует полагаться на интуицию и прислушиваться к мнению близких. 

Скорпион

Представителей знака ждет череда радостных событий. Скорпионы воспрянут духом после длительного период неудач. Теперь звезды дали им все карты в руки, и только от Скорпионов зависит, насколько удачно они используют свои шансы. Представителям знака в этот период будет легко даваться обучение.

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