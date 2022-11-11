"Просто треш": сыктывкарцев возмутил новый режим работы светофора на Морозова

С 8 ноября светофор на пересечении улиц Морозова и Димитрова стал работать по-новому. В ГИБДД по Сыктывкару объяснили причину изменений: высокая аварийность на этом перекрестке. Но новый режим светофора привел к большим пробкам в этом районе. Горожане жалуются на то, что приходится стоять на светофоре дольше обычного. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал, почему так получилось и что об этом думают горожане.

Светофор в направлении улицы Морозова теперь показывает разрешающий сигнал 20 секунд, а запрещающий – 60. Люди в соцсетях критикуют подобное решение, не доверяя анализу по аварийности участка. В основном водителей напрягает дорожная ситуация во время часа пик – утром и вечером:

“Обычно пешеходы создают трудности при повороте, а с изменением светофора на этой улице пешеходы там так и остались. Вот в чем хохма!”, – пишет сыктывкарец.