"Просто треш": сыктывкарцев возмутил новый режим работы светофора на Морозова

С 8 ноября светофор на пересечении улиц Морозова и Димитрова стал работать по-новому. В ГИБДД по Сыктывкару объяснили причину изменений: высокая аварийность на этом перекрестке. Но новый режим светофора привел к большим пробкам в этом районе. Горожане жалуются на то, что приходится стоять на светофоре дольше обычного. Портал “Про Город Сыктывкар” узнал, почему так получилось и что об этом думают горожане.
Светофор в направлении улицы Морозова теперь показывает разрешающий сигнал 20 секунд, а запрещающий – 60. Люди в соцсетях критикуют подобное решение, не доверяя анализу по аварийности участка. В основном водителей напрягает дорожная ситуация во время часа пик – утром и вечером:
“Обычно пешеходы создают трудности при повороте, а с изменением светофора на этой улице пешеходы там так и остались. Вот в чем хохма!”, – пишет сыктывкарец.
“Это ужас, простоял там столько времени! Верните все, как было, ну или хотя бы работу зеленого света увеличить нужно!”, – добавляет другой горожанин в соцсетях.
Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” побывал на месте и убедился в наличии пробок. Так, в 8 часов утра 11 ноября колонна из автомобилей от перекрестка Морозова-Димитрова растянулась вплоть до железнодорожного вокзала. Из-за этого весь поток за 20 секунд зеленого сигнала светофора не успевает пройти.
Водители Сыктывкара продолжают высказываться о своем недовольстве:
“Не было проблем в этом месте. Был прямо идеальный светофор. И по комментариям в соцсетях видно, что большинство так считает. А сейчас просто треш. Дорога от железнодорожного вокзала до Давпона теперь занимает не пять минут, а огромное количество времени. Морозова просто стоит. Причем, этого никогда не было. Теперь коллапс. Настоящий. Теперь и Коммунистическая стоит в районе Пармы, но там действительно сложный перекресток и это было оправдано, хотя и неудобно. Но там никто не возмущался, все поняли, почему и для чего это было сделано. А здесь — просто логически ничем не объяснить. Они говорят про ДТП, но какие там ДТП. Два-три раза за год? Я там постоянно езжу по несколько раз в день, там всегда спокойно во всех смыслах”, – поделилась водитель Жанна Титова.
Но некоторые горожане просят лишь поменять длительность разрешающего сигнала:
“У нас водители "тормоза", смотреть надо на дорогу, а половина в телефонах сидит. За это время может 20 машин проехать, а пока сообразят что ехать надо, светофор уже красным горит и стоим дальше. По мне так надо немного увеличить интервал и будет лучше”, – предлагает водитель Татьяна Синицкая.
В ГИБДД по Сыктывкаре рассказали о причинах, по которым изменили режим светофора на перекрестке улиц Морозова и Димитрова:
“Причиной изменения работы светофора на перекрестке Морозова-Димитрова стало возникновение трех ДТП с пострадавшими людьми. В целям снижения количества аварий на этом участке дороги с 8 ноября 2022 года изменился режим работы светофора. Ранее светофорный цикл был организован в две фазы, ныне – состоит из трех: это разрешение движения автомобилей по улице Морозова со стороны улицы Коммунистической и движения пешеходов через улицу Димитрова, разрешение движения машин по улице Димитрова и движения пешеходов через улицу Морозова и разрешение движения только машин по улице Морозова со стороны улицы Станционной”, — объяснили в ведомстве.