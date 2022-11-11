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На развитие Коми планируют привлечь 16 миллиардов рублей из федерального бюджета

На развитие Коми планируют привлечь 16 миллиардов рублей из федерального бюджетаИз архива "Про Город Сыктывкар"

И.о. министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко выступил с докладом "О государственной программе Республики Коми "Развитие экономики и промышленности". В нем Евгений рассказал, что на период до 2017 года планируется привлечь в Коми 16 миллиардов рублей из федерального бюджета для развития региона.

День планируется потратить на консервацию шахты "Глубокая", строительство станции водоподготовки и реконструкция барража и берегоукрепительных сооружений в Инте, реконструкцию Усинского водовода в Воркуте, стротельство станций сотовой связи по всей Коми.

А в Сыктывкаре на эти деньги планируют построить перинатальный центр и провести комплексные мероприятия по благоустройству многострадальной набережной.

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