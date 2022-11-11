Воспитанники сыктывкарского детского дома шьют футболки для мобилизованных

Воспитанники Детского дома № 1 г. Сыктывкара присоединились к большому движению поддержки мобилизованных граждан, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.

14 мальчиков и девочек от 10 до 16 лет, которые занимаются в швейной студии, оборудованной в детском доме, начали шить футболки для тех, кто сейчас на передовой.

"Наши ребята приняли участие в большой работе, организованной нашим другом — руководителем студии "Модистка" Наталией Сидоровой. Наталия с неравнодушными активными женщинами города Сыктывкара в швейной студии организовали сбор необходимых вещей и средств, а также пошив одежды для мобилизованных граждан города и военных, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции", — рассказал директор детского дома № 1 г. Сыктывкара Дмитрий Беляев.

Один из участников этой акции — 14-летний Степан Власов. Для него шитье — это хобби и будущий профессиональный интерес. Степан думает о профессии дизайнера-модельера.