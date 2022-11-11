Воспитанники сыктывкарского детского дома шьют футболки для мобилизованных

Воспитанники Детского дома № 1 г. Сыктывкара присоединились к большому движению поддержки мобилизованных граждан, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Минобрнауки Коми.
14 мальчиков и девочек от 10 до 16 лет, которые занимаются в швейной студии, оборудованной в детском доме, начали шить футболки для тех, кто сейчас на передовой.
"Наши ребята приняли участие в большой работе, организованной нашим другом — руководителем студии "Модистка" Наталией Сидоровой. Наталия с неравнодушными активными женщинами города Сыктывкара в швейной студии организовали сбор необходимых вещей и средств, а также пошив одежды для мобилизованных граждан города и военных, которые в настоящее время принимают участие в специальной военной операции", — рассказал директор детского дома № 1 г. Сыктывкара Дмитрий Беляев.
Один из участников этой акции — 14-летний Степан Власов. Для него шитье — это хобби и будущий профессиональный интерес. Степан думает о профессии дизайнера-модельера.
"Мы переживаем за наших солдат. Хотим, чтобы они чувствовали нашу помощь и поддержку. Желаем им успехов на фронте спецоперации", — говорит Степан.
Как отмечает Д. Беляев, дети с большим энтузиазмом приняли участие в работе. Ребята очень ответственно подошли к делу и старались выполнить всё качественно. Уже готово девять футболок, которые в скором времени будут переданы в территории проведения военной операции нашим землякам. Воспитанники детского дома надеются, что смогли передать тепло и заботу, а также желают военным скорейшего возвращения домой здоровыми и невредимыми.