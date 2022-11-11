Названы 6 привычек в еде, которые на самом деле разрушают психику

Чтобы хорошо выглядеть, не страдать от различных болезней, необходимо правильно питаться. Врачи всем без исключения советуют составлять рацион так, чтобы организму хватало белков, жиров и углеводов. То есть человек должен есть мясо, рыбу, молочные продукты, крупы, овощи и фрукты. Чем разнообразнее меню — тем лучше.
Но иногда человек отказывается от каких-то продуктов, сильно сокращает порции, чтобы похудеть. Еда становится врагом, с ней выстраиваются нездоровые отношения, что чревато различными последствиями: срывами, постоянными проблемами с весом и психикой.
Намеренно пропускать приемы пищи
Некоторые люди специально пропускают завтраки, пьют только кофе или стакан воды. Кто-то предпочитает лишать себя ужина — все ради того, чтобы избавиться от лишних килограммов.
На самом деле организм в этот момент испытывает сильный стресс: надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол, который так и называют — гормоном стресса. Калории откладываются "про запас". Чувство голода усиливается, что не может не отразиться на психике, ведь когда мы хотим есть, то часто раздражительны и менее продуктивны.
Постоянно считать калории
Конечно, есть люди, которые проходят лечение у эндокринолога и диетолога, им по медицинским показаниям надо считать калории. Это одна история.
Но иногда человек настолько одержим правильным питанием, что начинает считать буквально все, что он ест. А потом откладывать еду из тарелки, если вдруг в ней оказалось на 10 калорий больше положенного.
Запомните: считать калории надо только после консультации у врача. И еще один момент: если вы понимаете, что высчитываете все, включая горчицу, специи или острый соус, то это уже совсем нездоровый паттерн.
Есть только полезную еду
В медицине существует такой термин — орторексия. Это тип пищевого расстройства, при котором люди просто одержимы здоровой пищей. В их рационе только брокколи, вареная куриная грудка, семена льна, чистая вода. Хлеб, макароны, красное мясо, сладости и прочая вкусная еда под строжайшим запретом. Всегда.
"Чрезвычайная сосредоточенность или одержимость «чистым» питанием может стать формой неупорядоченного питания или возможной орторексии. Это непременно повлечет за собой проблемы с психикой и расстройство пищевого поведения", — говорит диетолог Мэнди Тайлер.
Делить еду на опасную и безопасную
Тут логика ясна: шоколад, булочки, шашлык — это еда опасная. А вот овощи, яйца и гречка — безопасные. И если вдруг человек съел «опасную» еду, то потом непременно надо поголодать несколько дней или же "отработать" калории в спортзале.
На самом деле мы можем есть и шоколад, и булочки — вопрос лишь в их количестве. Если вы понимаете, что некоторые продукты пугают вас, а после чая с десертом кажется, что живот стал сильно больше, то вам точно надо пересмотреть свои отношения с едой.
Есть чуть-чуть, опасаясь, что придет чувство вины
Это еще один тревожный звоночек: чувствовать себя виноватым всякий раз, когда вы съели лишний кусок хлеба или лишнюю конфету.
Человеку становится стыдно, что он такой "обжора", он клянется себе, что за ужином съест меньше. При этом он не думает, что сегодня ему могло потребоваться больше калорий, чем вчера, ведь он много работал/долго гулял пешком/встал раньше обычного. И да, на весе и фигуре в таком случае лишний кусок никак не отразится — наоборот, он был нужен организму.
Отказываться от любимых продуктов
Так часто делают, когда хотят похудеть. Например, вы любите бутерброды с маслом и варенье. Но знаете, что там сахар, жиры, пустые углеводы, значит, из меню надо убрать эту еду как можно скорее.
Так вот: вашему организму это точно не понравится. Он начнет стрессовать. Поэтому если вы любите хлеб с маслом, то ешьте хлеб с маслом. Грамотный диетолог скажет вам, что ничего ужасного в этом нет. Чтобы похудеть, надо лишь разнообразить рацион и стараться быть физически активным, например гулять по 30 минут в день, а по субботам ходить в бассейн.