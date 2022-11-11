Названы 6 привычек в еде, которые на самом деле разрушают психику

Чтобы хорошо выглядеть, не страдать от различных болезней, необходимо правильно питаться. Врачи всем без исключения советуют составлять рацион так, чтобы организму хватало белков, жиров и углеводов. То есть человек должен есть мясо, рыбу, молочные продукты, крупы, овощи и фрукты. Чем разнообразнее меню — тем лучше.

Но иногда человек отказывается от каких-то продуктов, сильно сокращает порции, чтобы похудеть. Еда становится врагом, с ней выстраиваются нездоровые отношения, что чревато различными последствиями: срывами, постоянными проблемами с весом и психикой.

Намеренно пропускать приемы пищи

Некоторые люди специально пропускают завтраки, пьют только кофе или стакан воды. Кто-то предпочитает лишать себя ужина — все ради того, чтобы избавиться от лишних килограммов.

На самом деле организм в этот момент испытывает сильный стресс: надпочечники начинают вырабатывать гормон кортизол, который так и называют — гормоном стресса. Калории откладываются "про запас". Чувство голода усиливается, что не может не отразиться на психике, ведь когда мы хотим есть, то часто раздражительны и менее продуктивны.

Постоянно считать калории

Конечно, есть люди, которые проходят лечение у эндокринолога и диетолога, им по медицинским показаниям надо считать калории. Это одна история.

Но иногда человек настолько одержим правильным питанием, что начинает считать буквально все, что он ест. А потом откладывать еду из тарелки, если вдруг в ней оказалось на 10 калорий больше положенного.

Запомните: считать калории надо только после консультации у врача. И еще один момент: если вы понимаете, что высчитываете все, включая горчицу, специи или острый соус, то это уже совсем нездоровый паттерн.

Есть только полезную еду

В медицине существует такой термин — орторексия. Это тип пищевого расстройства, при котором люди просто одержимы здоровой пищей. В их рационе только брокколи, вареная куриная грудка, семена льна, чистая вода. Хлеб, макароны, красное мясо, сладости и прочая вкусная еда под строжайшим запретом. Всегда.