В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Байбородиным

В столице Коми простились с геройски погибшим во время СВО Романом Байбородиным. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

Роман отправился защищать родину, после чего вернулся домой к троим детям. Но когда на фронте снова сложилась непростая ситуация, он не остался в стороне от своих боевых товарищей и снова ушел по контракту.