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В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Байбородиным

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе спецоперации Романом Байбородиным

В столице Коми простились с геройски погибшим во время СВО Романом Байбородиным. Об этом рассказал глава региона Владимир Уйба.

Роман отправился защищать родину, после чего вернулся домой к троим детям. Но когда на фронте снова сложилась непростая ситуация, он не остался в стороне от своих боевых товарищей и снова ушел по контракту.

"Жизнь и гибель Романа Байбородина — это нам с вами урок и понимание, что такое патриот, человек, который любит свою семью, свою Родину. Наш с вами священный долг — хранить память о Романе Александровиче, тех ребятах, которые не вернулись с поля боя, и передавать ее из поколения в поколение. Человеческая память крепче бумаг", - сказал Владимир Уйба.

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