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Мужчины с этими именами никогда не изменяют женам: их всего три

Мужчины с этими именами никогда не изменяют женам: их всего триpixabay

Обладатели этих имен готовы хранить верность своей второй половинке всю жизнь. Они точно не пойдут налево, потому что слишком дорожат человеком, который находится рядом, пишет портал blitz.plus.

Борис

Добрый и отзывчивый. Мужчина с этим именем ценит партнершу и стремится окружить ее любовью и заботой. Если Боря влюбился, это на всю жизнь, он верит в открытые и взаимные отношения. Такой парень не посмотрит в сторону другой барышни, он словно не замечает женщин вокруг. Борис не готов поставить на кон все, что было создано таким упорным трудом. Романы на стороне не для него.

Руслан

Авантюрист и романтик. Обладатель этого имени долго не может определиться, какая женщина нужна ему для счастья. Он не заводит мимолетных романов, ждет, когда встретит ту самую, чтобы провести с ней всю жизнь. Руслан не флиртует с другими особами женского пола, потому что его сердце принадлежит только одной даме. Для такого мужчины семья всегда будет на первом месте, он готов бросить работу и примчаться к возлюбленной в любое время дня или ночи.

Виктор

Умеренный и сильный. Про него говорят: как за каменной стеной. Мужчина, каких еще нужно поискать. Когда Виктор встречает любовь, он понимает: нет смысла растрачиваться на других женщин. Свою жену он носит на руках, устраивает романтичные вечера и дарит подарки без повода. Витя никогда не пойдет на измену, зная, чего он может лишиться. Понимающий и добрый мужчина готов поддержать партнершу в любой ситуации.

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