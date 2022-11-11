Пьяный неопытный водитель устроил в Сыктывкаре двойное ДТП

В Сыктывкаре произошло двойное ДТП с участием пьяного водителя. Подробности рассказали в ГИБДД по Коми.

49-летний мужчина в 2021 году получил водительское удостоверение и начал покорять дороги Сыктывкара. Однако 10 ноября горожанин решил, что он достаточно опытен, чтобы сесть за руль даже пьяным. В итоге в 18:00 у дома №85/8 на Дырносской улице мужчина за рулем ЗАЗ "Шанс" не выдержал дистанцию и врезался в ВАЗ-2114, который ехал впереди.