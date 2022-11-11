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Выяснялось, учитываются ли доходы мобилизованных, при определении права на меры поддержки

Выяснялось, учитываются ли доходы мобилизованных, при определении права на меры поддержки

Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются для оценки нуждаемости при назначении детских пособий, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РК по Коми.

Соответствующие правила утверждены постановлением правительства РФ от 29.10.2022 №1933. Они также предусматривают, что отсутствие у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат семье военнослужащего.

Напомним, что критерии нуждаемости применяются при назначении ежемесячных пособий родителям детей от 8 до 17 лет и беременным женщинам. Право на такие выплаты есть у семей со средним доходом на человека ниже прожиточного минимума. Для получения пособий у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, теперь не учитываются при расчете нуждаемости. Кроме того, если ранее семье было отказано в пособии по причине отсутствия заработка у мобилизованного, теперь его супруга может повторно обратиться в Пенсионный фонд за пособием. Решение об отказе в выплате из-за отсутствия в расчетном периоде доходов вынесено не будет.

Документы, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, представляются заявителем самостоятельно. Пособие назначается семьям на 6 месяцев, после истечения которых нужно подать новое заявление в Пенсионный фонд.

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