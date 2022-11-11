В Коми завершают строительство зданий для трех образовательных учреждений

Председатель контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев рассказал, как продвигается строительство трех образовательных учреждений в Коми. Школа в Объячево

На строительство школы на 600 мест в Объячево за 2022 год потратили 350 миллионов рублей. На 1 октября готовность объекта составила 49%, а закончить строительство должны до 12 декабря 2022 года. На 10 ноября готовность объекта уже 90%, как сообщает Минстрой Коми.

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Стоимость этого объекта составила 281 миллионов рублей. Завершить строительство должны 14 декабря 2022 года, однако на 1 октября готовность объекта была менее 37%.Также подрядчик не успел выполнить работы по асфальтированию проездов и тротуаров до наступления зимы. Поэтому эти работы проведут весной и летом 2023 года.

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