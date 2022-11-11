В Коми завершают строительство зданий для трех образовательных учреждений

Председатель контрольно-счетной палаты Коми Игорь Гурьев рассказал, как продвигается строительство трех образовательных учреждений в Коми.
Школа в Объячево
На строительство школы на 600 мест в Объячево за 2022 год потратили 350 миллионов рублей. На 1 октября готовность объекта составила 49%, а закончить строительство должны до 12 декабря 2022 года. На 10 ноября готовность объекта уже 90%, как сообщает Минстрой Коми.
Школа-детский сад в Усть-Ижме
Стоимость этого объекта составила 281 миллионов рублей. Завершить строительство должны 14 декабря 2022 года, однако на 1 октября готовность объекта была менее 37%.Также подрядчик не успел выполнить работы по асфальтированию проездов и тротуаров до наступления зимы. Поэтому эти работы проведут весной и летом 2023 года.
Детский сад в сыктывкарском микрорайоне Кочпон-Чит
Строители должны будут сдать объект 26 декабря 2022 года, на 1 октября детский сад был готов на 42%. На сегодня же объект готов на 79%.