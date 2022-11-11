Владимир Путин поручил Мишустину подготовить план, как быстро поднять доходы россиян

Президент Российской Федерации поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предоставить план по увеличению доходов семей с детьми. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет URA.RU.
Из указа президента следует, что Мишустин и его команда должны до 15 января разработать меры, которые помогут поднять реальный доход семей с детьми, которые получают пособия. Также необходимо представить меры по увеличению доходов от трудовой деятельности родителей.
Напомним, соцвыплаты на детей в Коми заменят одним универсальным пособием. Такое решение приняли в правительстве России. Какие выплаты войдут в него, читайте по ссылке.