Владимир Путин поручил Мишустину подготовить план, как быстро поднять доходы россиян

Президент Российской Федерации поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предоставить план по увеличению доходов семей с детьми. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет URA.RU.

Из указа президента следует, что Мишустин и его команда должны до 15 января разработать меры, которые помогут поднять реальный доход семей с детьми, которые получают пособия. Также необходимо представить меры по увеличению доходов от трудовой деятельности родителей.