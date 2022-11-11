Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Владимир Путин поручил Мишустину подготовить план, как быстро поднять доходы россиян

Владимир Путин поручил Мишустину подготовить план, как быстро поднять доходы россиян

Президент Российской Федерации поручил премьер-министру Михаилу Мишустину предоставить план по увеличению доходов семей с детьми. Об этом сообщается на сайте главы государства, пишет URA.RU.

Из указа президента следует, что Мишустин и его команда должны до 15 января разработать меры, которые помогут поднять реальный доход семей с детьми, которые получают пособия. Также необходимо представить меры по увеличению доходов от трудовой деятельности родителей.

Напомним, соцвыплаты на детей в Коми заменят одним универсальным пособием. Такое решение приняли в правительстве России. Какие выплаты войдут в него, читайте по ссылке.

...

  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости