На дороге в Коми опрокинулся автокран

Под Усинском опрокинулся автокран, сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.
Все произошло 10 ноября в 11:40 на промысловой дороге . Водитель на автокране "Урал" сдавал задним ходом, но не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.
Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. Кроме этого у него диагностировали синдром длительного сдавливания голеностопного сустава. К счасю, он был пристегнут, поэтому отделался относительно легко. Ехать в больницу мужчине не пришлось.