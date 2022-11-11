На дороге в Коми опрокинулся автокран

Под Усинском опрокинулся автокран, сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми.

Все произошло 10 ноября в 11:40 на промысловой дороге . Водитель на автокране "Урал" сдавал задним ходом, но не справился с управлением. В итоге машина съехала в кювет и опрокинулась.